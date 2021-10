NBA, LeBron James ha fiducia nei Lakers: “Vedo energia nuova rispetto ad un anno fa”

L’anno scorso, i Lakers sono arrivati al training camp a meno di 2 mesi dal titolo conquistato nella bolla di Orlando. Quest’anno, eliminati al 1° turno dai Phoenix, i gialloviola hanno avuto 4 mesi di tempo per riprendersi prima di ripartire alla ricerca delle Finals. Quindi, ovviamente, l’atmosfera è molto diversa all’UCLA Health Training Center, dove si allenano attualmente i Lakers (El Segundo).

A LeBron James è stato chiesto cosa fosse cambiato dopo l’allenamento di ieri.

“L’Energia è totalmente diversa. L’anno scorso abbiamo esaurito tutto quando abbiamo lasciato la bolla. E anche mentalmente non avevamo avuto l’opportunità di fare una vera pausa. Quest’anno sentiamo un cambiamento di energia e di guida dopo i primi due allenamenti rispetto all’anno scorso.”

Come ha spiegato in un’intervista all’inizio di questa settimana, James trascorre molto tempo con Russell Westbrook per integrarlo il più rapidamente possibile. E non solo lui, dal momento che 11 nuovi giocatori si sono aggiunti al roster.

“Sto cercando di farmi sentire con tutti, per guidarli. Si sente quando parlo, ho gridato molto in questi giorni per chiamare gli schemi e dare indicazioni ai giocatori. La mia voce si deteriora col passare dei minuti, ma è una buona cosa.”

La conferma arriva da coach Frank Vogel:

“Se ha la voce rauca è a causa dell’intensità dell’allenamento odierno, credo. È stato davvero molto intenso. Vedere ragazzi che giocano così duramente e fisicamente così presto durante il training camp è un grande segno del talento che abbiamo.”

