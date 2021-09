Mercato NBA, ancora in sospeso il rinnovo per James Harden

Dopo aver portato a termine l’estensione contrattuale quadriennale per Kevin Durant, il General Manager dei Brooklyn Nets Sean Marks ha aspettato del tempo nella speranza che anche James Harden e Kyrie Irving si presentassero per fare la stessa cosa.

Si sperava nell’apertura di un dialogo in merito alla questione prima dell’inizio del training camp, ma ancora nessuno dei due giocatori ha mostrato le intensioni di voler rinnovare con la franchigia.

Complice soprattutto la questione legata al vaccino, è ragionevole pensare che con Irving la questione possa presentarsi un po’ complicata. Nel caso di Harden, invece, inizialmente la dirigenza si aspettava di terminare la trattativa velocemente poiché durante la sua carriera il giocatore ha sempre mostrato le intenzioni di assicurarsi delle cifre interessanti e sicure il prima possibile. Quest’anno, però, sembra che le cose non andranno cos e lo stesso Harden ha spiegato il motivo di questa scelta ai microfoni di ESPN:

“Nel corso della mia carriera sono sempre stato leale, firmando prima ancora di diventare free agent. Questa volta voglio prendermi il mio tempo ed essere paziente. Voglio concentrarmi solo sul vincere il titolo e il resto si sistemerà da sé. Ovviamente sarebbe molto, molto difficile andarsene da qui, o anche solo lasciare due come Kevin Durant e Kyrie Irving.”

Una scelta che sicuramente ha alla base delle motivazioni economiche, che in ogni caso il giocatore afferma di tenere lontano:

“I soldi non c’entrano. L’obiettivo è competere per il titolo per più anni, giocando sempre ai massimi livelli. Vincendo un titolo a New York i soldi arrivano di conseguenza.”

Al momento i Nets si presentano come una delle squadre favorite a vincere il titolo NBA della stagione 2021-2022. Le sorprese ci sono sempre, lo si è visto nella passata regular season, per questo motivo non resta che attendere il verdetto del campo.

Leggi anche:

NBA, Shaquille O’Neal duro su Ben Simmons: “C’è qualcuno che lo vuole?”

NBA, Giannis Antetokounmpo: “I fastidi al ginocchio non appartengono al passato”

Pau Gasol vicino al ritiro: programmata una conferenza stampa