NBA, coach Steve Kerr parla dei nuovi rookie

Jonathan Kuminga e Moses Moody sono i due rookie che dalla prossima stagione giocheranno per i Golden State Warriors.

Finita la Summer League, i due giocatori si preparano ad entrare nel pieno della competizione, con la possibilità di confrontarsi con le più conosciute stelle della NBA.

Per ridurre l’impatto con la nuova realtà, coach Steve Kerr sa che bisogna avere pazienza e continuare ad allenarsi in modo efficace:

“Sono passati solo due giorni, ma Kuminga ha già dimostrato di sapersi muovere bene come ala grande. Ha potenza e notevoli capacità difensive in diverse posizioni. E’ un ragazzo che si tuffa sui palloni, protegge e attacca il canestro con decisione, brillerà in difesa. Queste sono le cose su cui vogliamo che lavori e su cui lavoreremo con lui. Ma come ho detto, sono passati solo due giorni, quindi ha ancora molta strada da fare.”

Ci sono ancora molti interrogativi per i Warriors. Ciò che è certo è che la squadra ha tutte le potenzialità per disputare un’ottima regular season il prossimo anno, con l’obiettivo di raggiungere i Playoff e competere nuovamente per il titolo.

