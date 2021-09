NBA, i giocatori non vaccinati rischiano tagli allo stipendio

All’interno della NBA il tema sulla vaccinazione è particolarmente dibattuto.

Nonostante le diverse opinioni di esperti e giocatori, all’interno della lega è stato confermato che il 90% degli atleti risulta vaccinato contro il Covid-19.

Rimane comunque una piccola minoranza di giocatori che ha deciso di non fare nulla, il che ha scatenato le polemiche, le critiche e i dibattiti sui social generando non poche incomprensioni e allarmismi.

Non essere vaccinati inevitabilmente avrà conseguenze maggiori per alcuni giocatori NBA, il che potrebbe complicare loro le cose in vista della prossima regular season. Il principale danno che questo può causare sarà il possibile (e probabile) taglio di stipendio ai giocatori che decideranno di non vaccinarsi.

Più esattamente, questi saranno esentati dal disputare le partite casalinghe, con conseguente taglio dello stipendio per non essere scesi in campo durante il match previsto sul calendario.

Un fattore non poco importante che potrebbe fortemente condizionare le scelte di alcuni giocatori. Tra le stelle più conosciute della NBA, Andrew Wiggins e Kyrie Irving risultano non essere ancora vaccinati, il che significherebbe loro perdere circa $300.000 a partita casalinga saltata. Chiaramente, nell’arco di un’intera stagione tale cifra può raggiungere un numero considerevole che potrebbe non essere così facile da ignorare.

Al momento le regole all’interno della lega sono ancora molto rigide e impongono un severo controllo sul tasso di infettività all’interno del campionato stesso.

Di fatto, i giocatori saranno comunque tenuti sotto stretto controllo da questo punto di vista, con l’obiettivo di arginare completamente il problema il prima possibile e cominciare la stagione 2021-2022 senza troppe preoccupazioni.

I vertici della lega stanno ancora discutendo sulla tematica, ma presto arriveranno novità interessanti.

