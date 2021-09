NBA, Anthony Davis conferma: “Mi aspetto di giocare da centro”

Anthony Davis avrà chiaramente un ruolo centrale nella prossima stagione dei Los Angeles Lakers. Il lungo, infatti, sarà ‘costretto’ a giocare da centro per equilibrare un quintetto che ha bisogno di tiratori affidabili da dietro l’arco. Al momento dell’arrivo di Westbrook in squadra, AD ha confermato di aver parlato dell’argomento con il coaching staff:

“Sì, abbiamo discusso di queste cose e mi aspetto di giocare da pivot. Non sono sicuro di cosa accadrà, ma io e Frank ne abbiamo discusso un paio di volte e questo è il piano attuale. Non c’è ancora niente di definitivo, ma vogliamo vedere come ci adatteremo alla situazione. Sono a mio agio con questo ruolo. Ovviamente ci saranno momenti in cui Dwight o DJ potrebbero partire titolari, a seconda della partita in calendario. Per la maggior parte del tempo, però, credo che giocherò da cinque.”

Non proprio noto per la sua durezza fisica – poiché anche soggetto a continui infortuni – AD sarà comunque assistito in seconda battuta da Dwight Howard e DeAndre Jordan, rispettivamente 36 e 33 anni. Spostare Davis – come detto in precedenza – potrebbe consentire di sfruttare i giocatori perimetrali acquisiti durante l’offseason come Nunn, Bazemore, Monk ed Ellington.

