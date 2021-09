NBA, Chris Webber entra nel business della cannabis legale

Chris Webber non smette mai di stupire e adesso sembra intenzionato ad entrare nel business della cannabis legale. Tra gli ultimi entrati all’interno della Basketball Hall Of Fame, ha presentato il piano per la costruzione del “Webber Wellness Compound” a Detroit.

Il piano di C-Webb consiste in un investimento di 50 milioni di dollari che comprenderà una serie di strutture adatta alla coltivazione, al trattamento e alla dispensazione della cannabis, oltre a una zona privata dove poter consumare il prodotto.

Webber, nativo di Detroit, ha parlato del fatto che sin da Marzo stava tenendo d’occhio questo tipo di business, vedendola come un’opportunità per la comunità di colore di beneficiare del boom del business della cannabis. Questo perché l’utilizzo di cannabis a scopo ricreativo è stato legalizzato in Michigan già dal 2018.

“Prima di ogni cosa, è questione di affari, e di poter dare l’opportunità ad individui che sono qualificati di lavorare in questo ambiente, e di dare l’accesso a questi prodotti alla nostra comunità, da sempre bersaglio di leggi ingiuste razziste.” “Fortunatamente le leggi hanno dato nuove libertà in questo ambito. Nella mia vita ho visto famiglie, amici, la mia comunità messe nei guai a causa di leggi riguardo l’utilizzo di una pianta che può essere utile in molte cure. Adesso che tutti stanno provando a guadagnare sulle leggi promosse dallo Stato, è divertente che le persone mi chiedano perché voglia entrare nel business; andava fatto.”

