NBA, sfortuna Caris LeVert: frattura da stress alla schiena

Brutte notizie in casa Indiana Pacers, infatti – secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski – Caris LeVert soffre di una frattura da stress alla schiena. Il giocatore, il quale ha perso gran parte della scorsa stagione, deve ancora sostenere esami clinici più approfonditi, ma si pensa che i Pacers siano ottimisti riguardo i tempi di recupero.

In effetti, l’ex Brooklyn non dovrebbe stare ai box troppo a lungo. Se dovesse saltare il training camp – come scontato che sia – LeVert potrebbe tornare in tempo per le prime partite di regular season. Il giocatore, lo ricordiamo, durante la scorsa annata era dovuto rimanere fermo poiché gli era stato trovato un tumore al rene durante visite mediche derivanti dalla trade conclusasi tra Indiana e Nets.

In 35 partite in maglia Indiana, LeVert ha viaggiato con una media di 20.7 punti, 4.6 rimbalzi, 4.9 assist e 1.5 recuperi ad allacciata di scarpa.

Pacers guard Caris LeVert has a stress fracture in his back, but there’s optimism that it could only be a minor setback and he could return sometime around the start of the season, sources tell ESPN.

