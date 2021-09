Dopo un anno a Houston e poi un altro a Washington, Russell Westbrook si trova in questa stagione ad affrontare una nuova sfida, questa volta a Los Angeles. Il playmaker, il quale non supera le semifinali di Conference dal 2016 con i Thunder, sarà atteso alla prova del nove insieme a LeBron James, Anthony Davis e ai tanti altri veterani che compongono il roster dei Los Angeles Lakers.

Il successo della squadra dipenderà in parte dal suo adattamento allo stile di gioco di Vogel. Dell’argomento ha voluto parlare lo stesso LeBron, il quale durante il Media Day di ieri sera ha speso solo belle parole per il suo compagno di squadra:

“Abbiamo bisogno che Russ sia Russ ed è nostro compito aiutarlo a sentirsi a suo agio nel nostro sistema. Sarà dinamico come lo è sempre stato. Ci metterà come sempre la sua passione… È un ragazzo di cuore. Ha passione per suo sport e per il suo lavoro. E queste sono cose che rispetto molto. Siamo praticamente inseparabili da quando è arrivato qui. Lui, io e AD ci riterremo reciprocamente responsabili delle vittorie o sconfitte di squadra, perché tutto partirà da noi.”