Mercato NBA, i Cavs non scambieranno Mobley e Garland

Negli ultimi mesi, i Cleveland Cavaliers sono state una delle squadre più interessate a prendere via trade Ben Simmons. Vedendo i contratti a bilancio, non è difficile capire che Kevin Love (31,3 milioni) può pareggiare quello di Simmons. Il problema, ovviamente, è quello di trovare le contropartite tecniche giuste per convincere la dirigenza Sixers. E infatti le trattative si sono sempre fermate al punto di partenza, con i Cavs che non sono disposti a privarsi di molti giocatori.

In particolare, Chris Fedor, reporter NBA per Cleveland.com, ha riportato:

“Le fonti dicono che i Cavs non hanno dei veri e propri “intoccabili” per gli scambi. Comunque, l’apprezzato rookie Evan Mobley e la point guard Darius Garland sono vicini a questa nomea. La possibilità che questi giocatori vengano scambiati è incredibilmente bassa”

Questo vuole dire che Evan Mobley e Darius Garland sono considerati dei giocatori fondamentali intorno ai quali poter basare il rebuilding della franchigia dell’Ohio. D’altra parte, lo stesso non si può dire di Collin Sexton e Isaac Okoro. Il primo è in scadenza di contratto, e la dirigenza non sembra intenzionata a offrirgli il contratto che si aspetta. Il secondo, scelto alla quinta assoluta nello scorso Draft, ha giocato 67 partite da titolare, non mantenendo però del tutto le aspettative.

Nelle prossime settimane e mesi sarà molto facile trovare Sexton nei rumors di mercato. Nell’ultima stagione ha infatti viaggiato a 24.3 punti di media a partita, tirando in modo molto efficace (37,1% da tre e il 57,3% di true shooting) ma mostrando anche dei limiti. Il più grande è sicuramente il fatto che sia un ottimo scorer, ma non un giocatore che riesce a coinvolgere i propri compagni.

I Cavs e i Sixers non sono affatto vicini a trovare un accordo per scambiare Ben Simmons, e la dirigenza di Phila ha richieste troppo alte. Sexton potrebbe essere coinvolto in uno scambio, ma lo stesso non si può dire per Mobley e Garland: loro dovranno essere le fondamenta di questa ricostruzione.

Leggi anche:

NBA, Ben Simmons rifiuta di incontrare Embiid e Harris per convincerlo a rimanere a Phila

NBA, Steve Kerr commenta le condizioni fisiche di Klay Thompson

Patrick Ewing: “Avessi giocato oggi, sarei stato il Michael Jordan di questa NBA”