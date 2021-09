Mercato NBA, Porzingis aveva chiesto la trade a Dallas

Scontento del suo impiego durante gli ultimi Playoff, Kristaps Porzingis avrebbe voluto chiedere il suo trasferimento al termine della scorsa stagione, come riportato da Tim MacMahon (ESPN). Tutto questo prima che la franchigia si separasse da Rick Carlisle. Al suo posto i Mavs hanno ingaggiato Jason Kidd, e questo – a quanto pare – avrebbe cambiato le cose per il lettone. Il lungo, poco dopo l’arrivo in città dell’ex playmaker, ha ricevuto la visita del nuovo che lo ha rassicurato sul suo ruolo in squadra.

“Tim MacMahon: – Alla fine della scorsa stagione, Porzingis voleva essere ceduto. Con il cambio di allenatore sente di poter invece ricominciare da capo. Ha potuto lavorare liberamente questa estate (senza problemi fisici e infortuni) sia sul suo gioco che sul suo fisico. Spesso, quando veniva panchinato da Carlisle, il giocatore si deprimeva, al punto di sperare di essere scambiato. Ora – da quello che ho capito – Kristaps è tornato nuovamente ottimista sul suo futuro.”

