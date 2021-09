NBA, Steve Kerr commenta le condizioni fisiche di Klay Thompson

Buone notizie per i Golden State Warriors. Klay Thompson sta bene ed è sempre più vicino al rientro. Dopo due anni di inattività, la guardia tornerà in campo e proverà ad aiutare Stephen Curry e compagni a scalare la Western Conference. Gli Warriors – lo ricordiamo – non raggiungono i Playoff da due stagioni di fila.

La guardia, come ci ha detto Steve Kerr, sta lavorando duramente per poter tornare al massimo in questa stagione. Sempre secondo Kerr, Thompson si farà trovare pronto per l’inizio dell’annata sportiva. Queste le sue parole:

“Lo vedo ogni giorno sul campo e ora si muove veramente bene… ed è anche in ottima forma. È molto felice. Non vede l’ora di tornare in campo e di giocare assieme ai suoi compagni. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel e ricordo ancora quando l’ho visto per la prima volta rimettere piede al Chase Center per tornare ad assaggiare il suo parquet. Sarà tutto così emozionante.”

Klay Thompson è un giocatore storico per la franchigia, senza il suo talento e le sue prestazioni gli Warriors non avrebbero mai vinto così tanto:

“Basti solo pensare che cosa significa Klay per questa franchigia. Cosa significa per tutti i nostri tifosi. Abbiamo perso tantissimo con lui fuori, ma ora il peggio è passato. Sta bene, lo si può vedere da come cammina. Non vede l’ora di poter tornare a giocare.”

