NBA, Ben Simmons rifiuta di incontrare Embiid e Harris per convincerlo a rimanere a Phila

Sempre più guerra fredda tra Ben Simmons e Philadelphia. Il giocatore, dopo aver chiesto con forza alla franchigia di voler essere scambiato, non vuole alcuna interferenza rispetto al suo obiettivo di lasciare la squadra allenata da Rivers. Dopo essere stato travolto dalle critiche dopo gli ultimi Playoff, il giocatore non ne vuole più sapere di indossare la canotta dei 76ers.

Come rivelato da The Athletic, un contingente di Philadelphia composto da alcuni giocatori chiave – tra cui Joel Embiid, Tobias Harris e Matisse Thybulle – era pronto a volare a Los Angeles in queste ore per fare visita a Ben Simmons, prima di essere stato fermato. Lo stesso Simmons ha chiesto ai suoi compagni di squadra di non venire a trovarlo nemmeno a titolo di cortesia poiché non ha alcuna intenzione di cambiare la sua decisione riguardo la volontà di abbandonare Philadelphia.

Simmons, il quale è titolare di un contratto che chiama altri 147 milioni di dollari nelle prossime 4 stagioni, sembra quindi ad un passo dall’addio, in attesa che Phila riceva una proposta di trade sensata. Per ricapitolare la situazione, l’ala nel mese di agosto aveva incontrato il front office dei 76ers chiedendo di essere scambiato, informandoli peraltro di non voler partecipare al training camp della squadra.

Da capire ora anche la volontà della franchigia che – per voce di Doc Rivers – sembra avere l’intenzione di trattenere il giocatore alla base. Queste le parole del coach rilasciate solo qualche giorno fa:

“Posso dirvi in ​​anticipo che ci piacerebbe riavere Ben in squadra. Proveremo a convincerlo.”

I 76ers terranno il loro media day il prossimo lunedì, prima di iniziare il training camp nella giornata di martedì. La preseason NBA per Phila comincerà ufficialmente il 4 ottobre quando la squadra sarà impegnata contro i Toronto Raptors. In quel caso, senza Simmons. Il resto si vedrà.

