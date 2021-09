Patrick Ewing “Avessi giocato oggi, sarei stato il Michael Jordan di questa NBA”

Patrick Ewing, leggenda dei New York Knicks, è stato uno dei più grandi centri della storia della NBA. Fu la pietra angolare dei New York Knicks degli anni ’90 e guidò la franchigia in un periodo di successi. Tuttavia non è mai riuscito a vincere un titolo NBA, poiché si è ritrovato di fronte a due grandissimi ostacoli: Michael Jordan e Hakeem Olajuwon. Dal 1991 al 1998, i due vinsero otto titoli e Olajuwon sconfisse i Knicks di Ewing alle finali NBA del 1994.

Era un periodo pieno di tantissimi talenti, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di centro. Ed Ewing, in una recente intervista, ha affermato che se lui avesse giocato oggi in NBA, avrebbe dominato tutti i centri delle squadre. Per lui, i centri hanno cambiato stile di gioco e non vogliono più andare al centro del pitturato a dominare, sfruttando la loro altezza e forza. Queste le sue parole:

“Non ci sono grandi centri in NBA. Se avessi giocato oggi avrei dominato tutti. Sarei stato un nuovo Michael Jordan. Sarebbe cambiato tutto, dal modo in cui le squadre giocano in campo al modo in cui si muovono. Molti centri di oggi, al posto di giocare in post preferiscono stare sul perimetro e tirare da tre punti.”

