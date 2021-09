La NBA continua la sua battaglia contro il coronavirus segnando un nuovo traguardo: il 90% dei giocatori sono vaccinati, dato al quale va aggiunto anche quello che tutti i membri dello staff delle squadre devono aver concluso il ciclo vaccinale. Dati che fanno bene sperare per un inizio della nuova stagione senza intoppi.

90 percent of NBA players are currently fully vaccinated, sources tell @TheAthletic @Stadium. Player vaccination rate has been rising as training camps open next week. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2021

Come riporta Shams Charania di The Athletic, un incremento alle vaccinazione è dovuto all’inizio dei training camp della prossima settimana: un buon risultato visto l’imminente inizio della nuova stagione. La lega non intende rende obbligatoria la vaccinazione ai giocatori, tuttavia molti Stati e città potrebbero giocare un ruolo importante a riguardo.

Nelle città di New York, San Francisco e Toronto i giocatori non vaccinati non possono prendere parte alle attività di squadra: regole che non permetterebbero ad alcuni giocatori – tipo Wiggins e Irving – di giocare.

La NBA continua a correre verso la nuova stagione dove, tra gli altri obiettivi, si punta a tornare ad aver la capienza totale delle arene.

