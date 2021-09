Frank Vogel parla di Russell Westbrook: “È alla disperata ricerca del titolo NBA”

Russell Westbrook, lo sappiamo bene, ha un curriculum di tutto rispetto nel mondo della pallacanestro, qualcosa che la maggior parte dei giocatori sogna di avere. Tuttavia, al play rimane un unico grande obiettivo da raggiungere: la vittoria di un titolo NBA. In 13 anni di onorata carriera nella lega, l’ex OKC non ha ancora alzato il Larry O’Brien Trophy, nonostante abbia giocato al fianco di Kevin Durant, Paul George, James Harden e Bradley Beal. Ora, alla vigilia della sua prima stagione da Laker, Russ è pronto a cambiare il corso della sua storia. Secondo Frank Vogel, il ragazzo è alla disperata ricerca di vincere:

“Abbiamo aggiunto diverse opzioni offensive in questa squadra. Vogliamo essere pronti a lottare quando arriveremo ai Playoff e Westbrook è perfetto per questa situazione: il ragazzo è un competitore feroce, quasi ossessionato. Vuole davvero essere nella posizione di vincere un campionato. Questa è l’unica cosa che non ha realizzato nella sua carriera ed ora sarà in grado di farlo.”