NBA, Rob Pelinka commenta il cambiamento fisico di LeBron James

Questo fine settimana, LeBron James ha organizzato un mini training camp con i suoi compagni di squadra in quel di Las Vegas, tanto per riunirsi tutti insieme ancor prima dell’inizio del ritiro ufficiale. Martedì la squadra si ritroverà a Los Angeles per il Media Day, prima del training camp vero e proprio. In programma ci sono 5 giorni di allenamento prima della prima gara di preseason NBA in programma il 3 ottobre contro i Brooklyn Nets. La stagione regolare inizierà il 19 contro gli Warriors, con i gialloviola pronti ad essere capitanati da un LeBron James apparentemente dimagrito per la sua 19esima stagione NBA.

Questo il commento di Rob Pelinka, il quale ha già avuto modo di incontrare il giocatore:

“La cosa che spicca è il suo livello di forma fisica, credo. È diventato più magro. E sappiamo tutti che LeBron si prepara maniacalmente, aggiunge elementi nuovi al suo gioco per adattarsi alle varie situazioni che gli si profilano davanti: penso che a questo punto della sua carriera abbia preso la decisione di tornare in azione nelle migliori condizioni possibili. E le cose sembra stiano andando per il meglio.”

Quest’anno i Lakers avranno 9 giocatori con 12+ di esperienza nella lega, un record. Ecco perché durante la offseason, la squadra ha nominato Roger Sancho (ex-Warriors) a capo dello staff di preparatore fisico (al posto di Nina Hsieh), in maniera tale da studiare soluzioni di allenamento sulla base dei giocatori a roster:

“Ci stiamo muovendo verso un modello più personalizzato attorno ai giocatori. Viviamo in un mondo in cui la televisione che guardiamo offre un ventaglio di programmi custom per lo spettatore, così come il modo in cui possiamo consumare i nostri pasti è diventato ancor più ampio. Penso che sia davvero intelligente personalizzare anche gli allenamenti in base alle caratteristiche dei nostri giocatori.”

