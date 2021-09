NBA, Andrew Wiggins non si vaccina: stagione a rischio o esenzione per motivi religiosi?

A meno di un mese dall’inizio della stagione 2021-2022, i Golden State Warriors rischiano di trovarsi con un grosso problema da risolvere. Andrew Wiggins, infatti, non si è vaccinato contro il COVID-19, e non sembra minimamente intenzionato a cambiare idea. Nella sua attuale condizione, Wiggins rischia di non poter giocare a causa delle regole riguardanti i grandi eventi sportivi al chiuso nella città di San Francisco.

Secondo quanto riporta il San Francisco Chronicle, dal 20 agosto è richiesta per legge la vaccinazione per prendere parte ai grandi eventi sportivi al chiuso in città. I Golden State Warriors si sono rifiutati di commentare la situazione di Wiggins. A prendere parole sulla vicenda è stato, invece, il Dipartimento di Salute Pubblica, che in un comunicato ha parlato della possibilità da parte della NBA di fornire un’esenzione per motivi religiosi:

“Stiamo affrontando attivamente la questione delle richieste di esenzione per motivi religiosi dalla vaccinazione in molte imprese. Lavoreremo insieme alla nostra comunità imprenditoriale e di intrattenimento sui prossimi passi. Forniremo ulteriori chiarimenti su questo argomento.”

Andrew Wiggins, 26 anni, è stato uno dei primi giocatori di alto profilo a dichiarare che non si sarebbe vaccinato. Ecco le parole dell’ala degli Warriors, durante un’intervista in marzo:

“Ognuno pensi al suo, davvero. Chiunque voglia farselo, se lo faccia, chiunque non voglia farselo, non se lo faccia. In questo momento, non me lo faccio, ma non vado a disturbare chi se lo fa. Ho preso la mia personale decisione. Non mi ci vedo a riceverlo presto, a meno che non venga costretto in qualche maniera. Al di là di questo, sto bene.”

Il Chronicle ha anche aggiunto che i Golden State Wariors hanno messo Andrew Wiggins in contatto con un importante medico, famoso per aver convinto numerosi indecisi a vaccinarsi. Come abbiamo visto però, il medico non è riuscito a persuaderlo.

