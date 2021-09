Mercato NBA, gli Houston Rockets vogliono ricostruire: ci provano per Ben Simmons

La telenovela riguardante il futuro di Ben Simmons ha coinvolto la maggior parte delle franchigie NBA dall’eliminazione dei Sixers dai Playoff in poi. Per diverse settimane, la giovane stella è stata più volte coinvolta in voci di mercato e rumors vari, e non è assolutamente un segreto che la franchigia di Philadelphia voglia liberarsi di quello che è diventato un peso nel roster.

Il problema principale è la totale mancanza di accordi tra ciò che i Sixers vorrebbero in cambio di Simmons, e quello che le altre franchigie sono disposte a scambiare per lui. Considerando la mancanza di offerte concrete da parte di altre compagini – secondo Evan Dammarell di FearTheSword.com, gli Houston Rockets vorrebbero approfittare della situazione per provare ad ottenere l’australiano.

“Dopo diverse chiacchierate durante il weekend, sembra che gli Houston Rockets siano seriamente interessati ad acquisire Ben Simmons dai 76ers, prima dell’inizio dei vari training camp. Le possibilità sono molteplici, ma più di ogni altra squadra, i Rockets potrebbero muovere un contratto pesante come quello di John Wall e trasferirlo a Philadelphia.”

Uno scambio che potrebbe accontentare entrambe le parti, come accaduto la scorsa annata per la trade Westbrook-Wall. L’acquisizione da parte dei Sixers di Wall potrebbe essere interessante per quanto riguardo il gioco in transizione e il playmaking, considerando che l’ex-Washington non è un grandissimo tiratore.

A Houston invece, Simmons potrebbe essere una pezzo fondamentale del rebuilding dei Rockets, con l’australiano che avrebbe un ambiente pronto ad aspettarlo e un giovane di sicuro potenziale come Jalen Green, ad affiancarlo.

