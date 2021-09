La NBA pronta a chiudere un contratto televisivo da 75 miliardi: si alza il Salary Cap?

L’attuale contratto di NBA TV – firmato con ESPN e Turner Sports nel 2014 per un valore di 24 miliardi di dollari – durerà effettivamente fino alla stagione 2024-25, ma secondo quanto riporta la CNBC, la lega starebbe già valutando il potenziale del prossimo accordo. Secondo quanto filtra, la NBA vorrebbe chiudere un contratto di circa 75 miliardi di dollari su 9 anni, questo per rimanere in scia alla NFL che ha recentemente chiuso un accordo di 11 anni per 113 miliardi di dollari totali.

Neal Pilson, ex presidente di CBS Sports, ha parlato in questa maniera della possibilità di chiudere ad una cifra vicina ai 70 miliardi:

“Penso che finché il pubblico mostrerà attraverso i dati che stanno guardando la NBA, possiamo probabilmente aspettarci un aumento del contratto. Penso che l’NBA cercherà di arrivare ad aumenti significativi da un punto di vista economico.”

Un punto di forza dell’NBA è che viene esportato nel mondo con estremo successo, a differenza di quanto succede con la NFL che trova difficoltà ad insidiarsi con decisione anche in altri paesi. La lega, ad esempio, ha un contratto televisivo da 1.5 miliardi di dollari con la società cinese Tencent Holdings.

Se tutto ciò fosse confermato, un contratto del genere farebbe esplodere ulteriormente il Salary Cap della lega. Forbes stima che aumentando il contratto di circa 5.7 miliardi di dollari all’anno, il Salary Cap potrebbe schizzare fino a raggiungere i 171 milioni di dollari nel 2025. In quel momento potremmo davvero assistere ad accordi pluriennali da 300 milioni di dollari. Da brividi.

