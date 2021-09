NBA, i Lakers annunciano un accordo pluriennale con lo sponsor Bibigo

Nella giornata di oggi, i Los Angeles Lakers hanno annunciato una partnership pluriennale con Bibigo, uno dei brand più famosi per quanto riguarda il cibo in Corea del Sud. Questo accordo vedrà la presenza del logo di Bibigo sulla maglia dei losangelini dall’inizio della stagione 2021-2022.

L’accordo ha un che di storico, in quanto Bibigo rappresenta il primo partner internazionale per i Lakers e includerà un progetto di marketing su larga scala, andando ad includere anche elementi interattivi nell’arena dei gialloviola: Bibigo sarà presente a bordo campo, sui LED e soprattutto sui social con campagne mirate.

I Los Angeles Lakers hanno inoltre annunciato l’inizio del programma “In the Paint”, un programma riguardante l’arte che vedrà come protagonisti degli artisti BIPOC (neri, indigeni e altre persone di colore) e l’esposizione di alcuni murali storici di LA. A proposito della collaborazione tra le due parti, sono intervenuti Wookho Kyeong (CMO della controllante):

“Questa partnership è una connessione di due ‘icone della cultura globale’ come cibo e sport, ed è un’importante opportunità per Bibigo di emergere come un marchio alimentare globale. Attendiamo con impazienza le opportunità di comunicazione con i consumatori per aumentare il valore del marchio attraverso un linguaggio comune globale, lo sport e i Lakers”.