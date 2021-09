NBA, JaVale McGee: “Mi aspetto il vecchio Klay Thompson”

JaVale McGee e Klay Thompson sono stati compagni di squadra per diverse ed emozionanti stagioni ai Golden State Warriors. Come purtroppo sappiamo, Thompson ha dovuto saltare le ultime due stagioni a causa di molteplici problemi fisici, privando di fatto gli Warriors della possibilità di puntare nuovamente al titolo NBA. In questa stagione, la guardia dovrebbe tornare in campo, e JaVale McGee si aspetta di vedere “il vecchio Klay Thompson“:

“Mi aspetto il vecchio Klay Thompson per dirti la verità. L’unica cosa che in cui forse andrà piano nel primo mese sarà la difesa, solo perché sappiamo quanto sia bravo e aggressivo Klay in difesa. Non credo che in questa offseason sia riuscito a fare molte ripetizioni o a fare pratica sulla parte difensiva. Per questo credo che il primo mese farà un po’ di fatica, ma in attacco la sua mano funziona ancora. Non ha mai avuto problemi al braccio, quindi credo che quel ragazzo tirerà.”

L’ultima partita giocata da Klay Thompson risale al 13 giugno 2019. In quell’occasione si ruppe il legamento crociato anteriore contro i Toronto Raptors, in Gara 6 delle Finals NBA. Successivamente si ruppe anche il tendine d’Achille mentre si allenava per recuperare dal precedente infortunio. Il ritorno degli “Splash Brothers” potrebbe significare un ritorno alle ambizioni da contender di Golden State.

