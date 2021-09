NBA, situazione Golden State: Klay Thompson c’è per il training camp, Wiseman out

Arrivano notizie agrodolci per i tifosi dei Golden State Warriors dalla preparazione alla nuova stagione NBA. Se da una parte, i Dubs hanno dato buone notizie riguardanti il secondo pezzo degli Splash Brothers, Klay Thompson, dall’altra dovranno fare a meno di James Wiseman, che salterà il training camp.

Per quanto riguarda Thompson, considerati i gravi infortuni subiti, ha fatto buonissimi progressi secondo lo staff medico ed i preparatori atletici degli Warriors. Bob Myers aveva parlato un paio di settimane fa del 25 dicembre come data obiettivo per far tornare in campo Klay, anche se non è da escludere un rientro anticipato.

La brutta notizia è arrivata in mattinata riguardo James Wiseman, il quale ha subito un intervento al menisco destro lo scorso 15 aprile, e non potrà tornare ad allenarsi al massimo delle sue potenzialità fino al 15 ottobre circa.

Nonostante la notizia fosse pronosticabile per lo staff di Golden State, è arrivata comunque come un fulmine a ciel sereno: a luglio, durante un’intervista, il centro selezionato al Draft dell’anno scorso si era detto sicuro di poter partecipare al Training Camp.

Invece, sfortunatamente per Wiseman, lo staff medico ha vietato qualsiasi tipo di salto prima di metà ottobre, data in cui verrà analizzata la sua situazione in vista di un rientro in campo.

