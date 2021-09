Possibile ultima chiamata NBA per Marc Gasol: ecco chi lo cerca

La saga Marc Gasol-Los Angeles Lakers si è finalmente conclusa. Il centro non è mai riuscito ad inserirsi al meglio nella franchigia californiana evidenziando nel corso della stagione passata un evidente calo dovuto alla non più giovane età – 36 anni per lo spagnolo. Ora, tagliato dai Memphis Grizzlies dopo la trade che lo ha separato dalla franchigia californiana, il futuro NBA di Marc Gasol sembra davvero giunto al termine. O forse no.

Secondo alcuni reporter di The Athletic, Gasol avrebbe alcuni estimatori nel mondo NBA che sarebbe pronti a dargli una chance. Uno di questi, i Golden State Warriors:

“Quello di Marc è un nome da tenere d’occhio. Già la scorsa estate aveva quasi firmato per i Warriors, prima che [Klay] Thompson si rompesse il tendine d’Achille. Potrebbe non concretizzarsi, ma avrebbe la stessa intelligenza cestistica e l’abilità nel passare il pallone che Steve Kerr cerca nel suo attacco. Come David West e Andrew Bogut.

Gasol sarebbe un tassello perfetto per il puzzle Warriors, potendo offrire una certa solidità offensiva ad un attacco che già conta sulla precisione al tiro di Steph Curry e Klay Thompson. Dei Golden State Warriors che, se completamente sani, potranno certamente dar fastidio alla grandi potenze della Western Conference. Ancora di più con un Gasol a roster.

