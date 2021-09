Marc Gasol pronto all’addio alla NBA: ecco dove vuole giocare

Dopo essere stato scambiato dai Los Angeles Lakers in direzione Memphis, Marc Gasol sembra essere pronto ad ufficializzare l’addio alla NBA per ‘tornare’ in Spagna. In realtà il giocatore è già nel suo paese in attesa di capire quale sarà la sua prossima avventura. Sembrava esserci un’opzione ovvia per il catalano, ossia l’FC Barcelona – dove ha peraltro giocato prima di approdare nella lega a stelle e strisce – ma la realtà potrebbe essere ben diversa.

Infatti, secondo quanto riporta L’Esportiu de Catalunya, la squadra in pole position per aggiudicarsi le prestazioni di Gasol sembra essere il Girona, in cui il lungo ha giocato dal 2006 al 2008, poco prima di fare il grande salto nella NBA. Allo stato attuale il Girona si trova nella LEB Oro, la seconda divisione spagnola. Sarebbe una mossa di primo livello per gli spagnoli i quali hanno come unico obiettivo la promozione nella Liga.

Secondo il quotidiano catalano, l’arrivo di Gasol potrebbe essere ufficializzato già domani.

