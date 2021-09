NBA, i Chicago Bulls onoreranno Joakim Noah nella partita contro i Knicks

Per tutti i nostalgici tifosi dei Chicago Bulls, quella del 28 ottobre sarà una notte da segnare sul calendario. La franchigia dell’Illinois ha infatti annunciato che quella data sarà intitolata come la “Joakim Noah Night”, un’occasione per celebrare il centro ex Bulls ritiratosi la scorsa stagione. Ancora più preziosa sarà allora la presenza di coach Tom Thibodeau sulla panchina degli avversari quella notte, lui che ora allena i New York Knicks.

Proprio sotto le direzioni di coach Thibs ai tempi dei Chicago Bulls, Joakim Noah è diventato un grande giocatore NBA. Per lui due convocazioni all’All-Star Game, un premio come difensore dell’anno e addirittura un quarto posto nella classifica MVP della stagione 2014. Una serie di traguardi personali che sono andati di pari passo con una grande tenacia e personalità in campo. Le stesse caratteristiche lo hanno fatto diventare uno dei preferiti dei tifosi Bulls.

L’incontro del 28 diventa poi affascinante per la presenza di altri due pezzi importantissimi di quei Chicago Bulls guidati da Thibodeau. Anche Derrick Rose e Taj Gibson saranno a roster per i New York Knicks quella sera, loro che col centro francese condividono oltre quei ricordi in maglia Bulls anche una solida amicizia lontana dai parquet.

