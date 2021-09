NBA, LeBron James si lamenta con i giocatori che si allenano e non fanno miglioramenti

Dopo essersi fatto una bella risata guardando Kawhi Leonard e Paul George “celebrare” l’inizio dei lavori nella nuova stanza dei Clippers a Inglewood , LeBron James sembra essersi imbattuto anche in alcuni video di allenamento offseason di diversi giocatori NBA. Il nativo di Akron si è quindi fatto una domanda:

In tanti hanno letto questo suo tweet come riferimento chiaro verso Ben Simmons e alla sua mancata evoluzione in un tiratore affidabile, nonostante i diversi video che circolano su suo conto in rete mentre si impegna a tirare dall’arco. Detto questo, i due giocatori condividono lo stesso agente, per cui sembrerebbe difficile indirizzare le critiche di LeBron verso Simmons.

Why do so many ball players work on stuff they are never going to use in the game?? Seriously question. Annoys me a tad. 🤔

— LeBron James (@KingJames) September 18, 2021