NBA, Carmelo Anthony: “Non sarò in pace se non vincerò l’anello con i Lakers”

Intervistato durante il The Daily Show con Trevor Noah, Carmelo Anthony ha parlato di quella che sarà probabilmente l’ultima tappa della sua importante carriera NBA. Il neo giocatore dei Los Angeles Lakers ha commentato così la stagione che lo attende a fianco di LeBron James:

“Non c’è nulla che voglio dimostrare a questo punto della mia carriera sportiva. Se non avessi scelto L.A., sarei stato in pace con me stesso sapendo che ho dato tutto quello che potevo anche senza aver avuto l’opportunità di vincere un titolo. Sì, sarei stato in pace con me stesso. Ma ora che sono ai Lakers, non posso stare tranquillo senza vincere il campionato… ho dovuto cambiare il mio modo di pensare. Quando firmi con squadre importanti come queste devi cambiare la tua prospettiva.”

Anthony rimane uno scorer di livello anche nella sua 19esima stagione NBA. Il 37enne ha registrato una media di 13.4 punti a partita, con un career high per quanto riguarda la % di realizzazione da dietro l’arco (40.9%) e considerando le 4.7 bombe realizzate ad allacciata di scarpa nella stagione 2020-21. Il 10 volte All-Star è uscito dalla panchina per la prima volta nella sua carriera e con tutta probabilità ricoprirà un ruolo simile anche per i Lakers:

“Sappiamo cosa noi veterani porteremo alla causa. Noi vecchi? No, come ho detto in passato, siamo solo più saggi. A trentasette sei ancora una persona giovane. Trentasei idem. Il concetto di vecchiaia – con questa età – esiste solo nel mondo dello sport, nel mondo del basket. Quindi, come ha detto LeBron – e come hanno detto gli altri ragazzi – basta aspettare e vedere cosa faremo. Penso che la gente apprezzerà lo spettacolo.”

