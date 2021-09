NBA, un report spiega il cattivo rapporto tra Marc Gasol e Lakers

Marc Gasol è stato sicuramente uno dei flop dell’anno scorso con la casacca dei Los Angeles Lakers. Il centro spagnolo (ormai 36enne) ha infatti faticato moltissimo durante l’ultima stagione nonostante l’iniziale fiducia di coach Vogel, che aveva affidato all’ex-Raptors il ruolo di centro titolare.

Dopo aver firmato un biennale, il veterano non è infatti riuscito a garantire lo spacing richiesto, venendo sostituito da Andre Drummond nel finale di stagione, per poi essere scambiato senza troppe remore durante l’offseason. Nonostante l’evidente frustrazione (esternata anche durante alcune interviste postpartita), Gasol ha comunque cercato di aiutare la propria squadra subentrando dalla panchina, dimostrando in realtà di essere comunque un partner migliore per Davis rispetto all’ultimo arrivato.

Dan Woike del Los Angeles Times ha confermato il deterioramento progressivo del rapporto tra la franchigia californiana ed il centro con queste parole:

La situazione a fine stagione era così tossica che più persone all’interno dei Lakers erano sicure dell’addio di Gasol dopo i colloqui avuti a fine stagione. Per questo motivo, in molti erano scettici nonostante le dichiarazioni di Gasol durante le Olimpiadi. A questo punto è probabile che Gasol si unirà ad un team in Spagna per continuare la sua carriera.



Come spiegato da Woike, il centro giocherà probabilmente per il Girona (squadra di sua proprietà).

Dopo aver acquisito Westbrook durante l’offseason, un giocatore come Gasol avrebbe fatto comodo ai gialloviola; con l’arrivo di DeAndre Jordan e Dwight Howard, sarà ora interessante capire se i Lakers riusciranno a fare strada nella Western Conference con un roster sostanzialmente privo di tiratori.

