NBA, James Worthy punzecchia Anthony Davis: “Deve mostrare che è il suo momento”

Nella prossima stagione è probabile che Anthony Davis giocherà diversi minuti nella posizione di pivot, un ruolo che non piace particolarmente all’All-Star – poiché ha sempre detto di preferire giocare da 4 – ma ha comunque dato il suo benestare per passare al ruolo di centro se e quando necessario.

James Worthy, esperto osservatore dei Lakers come commentatore tecnico per una emittente locale, ha quindi sostenuto che AD sarà più utile proprio da 5 in questa particolare stagione:

“Personalmente non sono mai stato uno di quei giocatori che diceva: “Non voglio giocare da 3, voglio giocare da 4.” Anzi, io volevo solo essere in campo. Quindi non vedo quale possa essere il suo problema nel preferire una posizione piuttosto di un’altra. Penso che il ruolo di centro sia una buona posizione per lui, perché gli altri 5 non hanno alcuna possibilità di difendere contro un lungo mobile di quel tipo. Gli avversari si dovrebbero adattare al suo gioco. Quando tira da 3 punti porterà fuori dall’area uno come Rudy Gobert, quindi i Jazz – in questo caso – dovranno mettergli un giocatore più piccolo in marcatura e AD può trarne vantaggio. Penso che debba assumere il ruolo che meglio si adatta alla squadra e al modo in cui vuole giocare.”

Worthy pensa anche che sia giunto il momento per l’ex Pelicans per affermarsi un po’ di più come leader, come giocatore che prende in mano la situazione dei Lakers:

“È arrivato questo momento per lui. LeBron è alla sua diciannovesima stagione. AD ha ancora 4 anni di contratto, ne ha 28, quindi è a quell’età in cui LeBron James si era affermato come un vero leader, un MVP… e quando hai quel tipo di talento non vuoi fare affidamento su altre persone. Se LeBron fosse stato al dodicesimo anno o qualcosa del genere sarebbe stato un altro conto, ma ora è arrivato il momento di AD, lui è il futuro. Quando LeBron deciderà di ritirarsi – e non so quando lo farà – AD dovrà prepararsi per essere quel giocatore d’élite. Ha ancora molti anni davanti in questa lega, ha imparato molto da LeBron e imparerà molto con tutti questi veterani in squadra, quindi ora è il momento per lui di essere quel leader. Ha dimostrato quando è completamente sano che può essere il giocatore più dominante in campo”.

