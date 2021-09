NBA, Pascal Siakam vuole ancora i Toronto Raptors

Dopo una stagione alquanto deludente, terminata al 12esimo posto della Eastern Conference, i Toronto Raptors si sono affacciati all’estate con il timore di perdere pedine fondamentali. E così è stato, perché Kyle Lowry ha salutato la franchigia dopo nove interminabili anni. Anche Pascal Siakam è stato tormentato dalle voci di mercato, alimentate dai media statunitensi, ma l’allarme pare rientrato in questo caso.

L’asse tra Siakam e i Golden State Warriors ha bruciato per mesi, ma il classe ’94 ha messo a tacere tutte le speculazioni. In una lunga intervista concessa al New York Times, il numero 43 dei Raptors ha giurato amore alla sua franchigia. Alla domanda circa la volontà di rimanere a lungo termine, il giocatore ha risposto con poche parole:

“Lo voglio.”

Sui rumor di mercato, Pascal Siakam si è espresso così:

“Non mi hanno colpito molto, perché non ho mai sentito nulla da parte dei Raptors. Anche di fronte a tutte le notizie di trade non è mai stato: ‘oh, i Raptors voglio cedere Siakam per questo’. È sempre stato: ‘agli Warriors piace Pascal’ o ‘i Kings sono interessati a Pascal’. Non è mai stato: ‘i Raptors vogliono abbandonare Pascal.”

Infine, quando gli è stato chiesto se pensava che le notizie fossero incasinate, l’ala grande ha chiosato:

“Si lo penso, assolutamente. Ed è qualcosa con cui dovrò ancora fare i conti. Anche semplicemente per la negatività intorno al mio nome. Per me è stato assurdo. Perché sono una persona così positiva, per le persone che mi conoscono.”

Il sodalizio tra le due parti è destinato ad andare avanti.

