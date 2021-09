Mercato NBA, c’è l’accordo tra i Dallas Mavericks e Frank Ntilikina

Come annunciato nelle scorse ore, il free agent francese Frank Ntilikina era finito nel mirino dei Dallas Mavericks. Ora, secondo quanto riporta Mavs PR, la franchigia texana e la guardia sono giunte ad un accordo per la prossima stagione. I New York Knicks aveva precedentemente scelto di non prolungare la qualifying offer per Ntilikina.

The Dallas Mavericks have signed Frank Ntilikina.



After four seasons with the Knicks, Ntilikina holds career averages of 5.5 points, 2.0 rebounds, 2.7 assists in 211 games (55 starts).



The Mavericks roster now stands at 20 players. pic.twitter.com/eVQ2MjUF3i — Mavs PR (@MavsPR) September 17, 2021

Frank Ntilikina approda così ai Dallas Mavericks dopo un inizio di carriera deludente nella Grande Mela. Il 23enne era stato scelto alla numero otto nel Draft del 2017. I Knicks puntavano molto su di lui, ma fino ad ora non ha mai brillato, racimolando comunque 211 partite in NBA. Ora, a Dallas, Ntilikina dovrà dimostrare di poter essere un giocatore importante nella lega, mettendo a disposizione della squadra le sue qualità, soprattutto difensive, in uscita dalla panchina.

