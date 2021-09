Mercato NBA, Isaiah Thomas pensa a giocare in Europa: ecco la squadra interessata

Le settimane passano e Isaiah Thomas è ancora senza squadra. Il giocatore nelle scorse settimane si è messo alla prova con Los Angeles Lakers e Dallas Mavericks, ma a quanto pare il play non ha suscitato l’interesse che sperava per essere quanto meno invitato per il training camp.

L’ex Boston, il quale ha ripetutamente dichiarato di volere un’altra chance nel basket NBA, potrebbe ora mettere in dubbio una sua permanenza negli Stati Uniti per tentare l’avventura in Europa. Infatti, secondo il giornalista greco George Koggalidis di Over Fm, il play sarebbe in trattativa con una squadra partecipante all’Eurolega. Stiamo parlando del CSKA Mosca, compagine russa che negli scorsi giorni ha salutato ufficialmente Mike James ed è alla ricerca di una valida alternativa.

L’ultima avventura in una squadra NBA per Thomas è avvenuta con la canotta dei New Orleans Pelicans con cui aveva firmato un contratto di 10 giorni, per poi non essere stato confermato dalla franchigia. Il veterano, in 3 partite con NOLA, ha viaggiato ad una media di 7.7 punti, 1.3 rimbalzi e 1.7 assist in 16.1 minuti.

