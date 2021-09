Mike James si svincola dal CSKA Mosca: ritorna in NBA?

Ai ferri corti con Dimitris Itoudis, coach del CSKA Mosca, Mike James in queste ha fortunatamente risolto il suo contratto con la compagine russa e sarà ora libero di trovare una nuova destinazione. All’inizio della nuova stagione, James era stato richiamato dai russi con l’indicazione di rientrare in gruppo per cominciare gli allenamenti, ma il giocatore aveva preferito prepaparsi in solitaria in attesa di trovare una soluzione. In considerazione del suo contratto molto importante, il CSKA non voleva liberarlo, ma le due parti hanno poi finito per concordare un buyout.

James potrà ora decidere il proprio futuro e non sarebbe sorprendente rivederlo in NBA. Poche settimane fa il giocatore si era messo alla prova in una serie di workout con i Los Angeles Lakers. In 13 partite di stagione regolare con i Brooklyn Nets l’ex Olimpia ha viaggiato con una media di 7.7 punti, 2.5 rimbalzi e 4.2 assist ad allacciata di scarpa. Tanto è bastato per convincere i Nets a trattenerlo anche in vista dei Playoff NBA 2021. Durante la postseason James ha registrato una media 3.7 punti, 1.8 rimbalzi e 1.3 assist in poco più di 11 minuti di permanenza sul parquet a partita.

