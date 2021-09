Mercato NBA, Kenneth Faried si allena con i Los Angeles Lakers

Lontano dai campi NBA dai Playoff del 2019, Kenneth Faried questa settimana si allenerà con i Los Angeles Lakers. Secondo quanto riporta The Athletic, infatti, “The Manimal” starebbe cercando di rientrare nella lega proprio come Monta Ellis, Isaiah Thomas e Lance Stephenson.

Il lungo vanta una lunga carriera NBA in cui ha vestito le canotta dei Denver Nuggets (2011-2018) prima di trascorrere un breve periodo in Cina nel 2019 – durato 7 partite – per poi fare rientro negli States e giocare alla Summer League di quest’anno con i Portland Trail Blazers.

Da capire se i gialloviola, ora che hanno perso Marc Gasol – il quale è stato scambiato ai Memphis Grizzlies per poi tornare in Spagna – avranno necessità di colmare la sua assenza con l’innesto di un nuovo free agent da firmare al minimo salariale. È chiaro che l’assenza prolungata di Faried dai piani alti potrebbe pesare nella valutazione complessiva, ma il lungo ha esperienza e, si spera, la fisicità per competere con i big man del campionato.

In sette stagioni con la maglia di Denver, il giocatore ha viaggiato con una media di 11.4 punti, 8.1 rimbalzi, 1 assist e 0.8 stoppate a partita. Attualmente i Lakers hanno 13 giocatori con contratti garantiti, 2 giocatori con Exhibit-10 e 2 giocatori con two-way contract.

