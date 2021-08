Isaiah Thomas e l’NBA: “Voglio tornarci, è il mio obiettivo”

Negli ultimi giorni Isaiah Thomas è tornato a far parlare di sé. Nel torneo Pro/Am di Seattle, organizzato da Jamal Crawford, IT ha segnato 81 punti per poi sfogarsi a fine partita. La sua prestazione ha anche riacceso l’interesse delle squadre NBA, soprattutto i Lakers e i Celtics. Ai gialloviola Thomas potrebbe giocare con LeBron, AD e Westbrook, e nella memoria del suo idolo Kobe Bryant potrebbe provare l’assalto al titolo. A Boston molti tifosi, che hanno ancora in mente i Playoff del 2017, quando Isaiah guidò i Celtics alle finali di Conference, sperano in un clamoroso ritorno.

Ufficialmente non è ancora arrivata nessuna offerta all’indirizzo del play, che però non si è ancora arreso. Anzi, ospite di Malika Andrews a The Jump ha detto che tornare nella lega è il suo solo obiettivo:

“È il mio unico obiettivo, il mio unico obiettivo è tornare in NBA ed entrare in un roster. So di avere il talento per farlo, sono finalmente al 100% e sto solo aspettando un’opportunità. So che quando arriverà saprò approfittarne e lo farò con il sorriso”

In questa offseason IT ha avuto anche la possibilità di fare dei workout con diverse franchigie NBA, in particolare proprio i Los Angeles Lakers. Ad L.A. i gialloviola, alla ricerca di un playmaker di riserva, hanno fatto dei provini a tre veterani: Isaiah Thomas, Darren Collison e Mike James. Isaiah ha proprio parlato di questi allenamenti con le squadre della lega:

“Ho fatto dei workout con le squadre e sono andati parecchio bene. Hanno potuto vedere quello che sono realmente ed è molto importante per me, poter dimostrare che sono al 100% e non ho problemi. Ho lavorato, sono pronto e aspetto la mia opportunità”

Leggi anche:

NBA, Kevin Durant parla di OKC, Golden State e del famoso litigio con Draymond Green

Mercato NBA, i Lakers valutano Thomas, Darren Collison e Mike James

NBA, Dinwiddie sulla stagione dei Nets: “Avremmo vinto il campionato senza infortuni”