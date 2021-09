Mercato NBA, Dante Exum vicino a rifirmare con i Rockets

Arrivato agli Houston Rockets lo scorso gennaio all’interno dell’affare James Harden-Brooklyn, Dante Exum sarebbe vicino a rinnovare il suo contratto con i texani. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, il giocatore nelle prossime ore dovrebbe chiudere l’accordo con Houston per poi fare rientro nel roster guidato da coach Silas.

L’australiano, nelle ultime Olimpiadi di Tokyo 2020, si è messo in evidenza grazie alle sue doti di abile tiratore, viaggiando con il 56.7% di realizzazione dal campo ed un superbo 60% da 3 punti. Exum ha quindi registrato una media di 9 punti, 3.7 rimbalzi e 2.8 assist ad allacciata di scarpa.

Minato dagli infortuni fin dal suo arrivo in NBA, Dante ha raramente potuto mostrare il suo talento. La scorsa stagione ha giocato solo 3 partite con i Cavaliers prima di farsi male e non aver avuto ancora l’occasione di scendere in campo con la maglia di Houston.

Free agent guard Dante Exum is nearing a deal to return to the Houston Rockets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Exum played in only 24 games last season, but has returned to full health and averaged 9 points and 2.8 assists in Australia’s Bronze medal run in Tokyo Olympics.

