Mercato NBA, Aaron Gordon rinnova con i Denver Nuggets: i dettagli

I Denver Nuggets sono sicuramente una delle squadre più pericolose in vista della prossima stagione. Dopo aver dovuto rinunciare alle proprie ambizioni da contender in seguito all’infortunio di Jamal Murray lo scorso anno, la squadra capitanata da Jokic tenterà un nuovo assalto al Larry O’Brien, potendo contare anche su giocatori importanti come Michael Porter Jr. ed Aaron Gordon.

Proprio Gordon ha da poco raggiunto un accordo per rimanere con la squadra del Colorado per i prossimi 4 anni, al non economico prezzo di 92 milioni di dollari.

Come riportato da Shams Charania, il contratto include una player option per l’ultima stagione. L’ala grande viene quindi ricompensata per il suo contributo al servizio di Mike Malone, caratterizzato da ottime doti atletiche ed una grande versatilità su entrambi i lati del campo, che hanno portato ad una media stagionale di 12.4 punti, 5.7 rimbalzi e 3.2 assist.

Nonostante i numeri stagionali del giocatore non siano particolarmente impressionanti, l’intesa con il compagno di frontcourt Nikola Jokic è stata da subito perfetta. Gordon è stato infatti in grado di colmare le evidenti lacune atletiche dell’MVP dell’ultima stagione con la sua prestanza fisica, oltre a garantire spacing grazie ad un buon tiro dall’arco.

In attesa del ritorno di Murray, i Nuggets hanno quindi blindato un pezzo importante della propria rotazione, in vista di quella che potrebbe essere la stagione della consacrazione per Denver.

Denver Nuggets forward Aaron Gordon has agreed to a four-year, $92 million contract extension with the franchise, his agent Calvin Andrews of Klutch Sports told @TheAthletic @Stadium. Deal includes a player option for Gordon on the 2025-26 season. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2021

