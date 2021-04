Mercato NBA, 10 day contract per Isaiah Thomas ai New Orleans Pelicans

Isaiah Thomas è pronto per tonare in azione. Secondo quanto riporta Shams Charania di The Athletic, Thomas ha raggiunto un accordo con i New Orleans Pelicans per firmare un 10-day contract. L’ex Boston Celtics non scende in campo in NBA da ormai un anno.

Sources: Free agent guard Isaiah Thomas plans to sign a 10-day deal with New Orleans. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 2, 2021

Isaiah Thomas, due volte All-Star, vanta una carriera quasi decennale in NBA. La scorsa stagione ha vestito la maglia degli Washington Wizards, giocando 40 partite e mettendo a segno 12.2 punti, 1.7 rimbalzi e 3.7 assist di media ad allacciata di scarpe. Precedentemente aveva vestito le maglie dei Denver Nuggets, dei Los Angeles Lakers, dei Cleveland Cavaliers, dei già citati Boston Celtics, dei Phoenix Suns e dei Sacramento Kings.

Iasiah Thomas esplose durante il periodo con i Boston Celtics. Con loro diventò, oltre che due volte All-Star, anche un All-NBA, nel 2017. Dopo la trade che lo portò a Cleveland, Thomas non è più riuscito ad esprimersi ad alti livelli, finendo ai margini della Lega. Ora, con questo contratto decadale, avrà un’altra possibilità per mettersi in mostra.

