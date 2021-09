Chi sono i migliori 100 giocatori su NBA 2K22

NBA 2K22 ha il potenziale per diventare uno dei giochi sportivi più belli di quest’anno. Gli sviluppatori hanno fatto un ottimo lavoro per rendere il videogame ancora più divertente. NBA 2K22, uscito ufficialmente nella giornata di venerdì scorso, ha quindi reso noti gli overall di tutti gli atleti.

Oggi faremo luce sui 100 migliori giocatori di NBA 2K22.

Migliori giocatori di NBA 2K22: classifica

LeBron James – 96 rating Stephen Curry – 96 rating Kevin Durant – 96 rating Giannis Antetokounmpo – 96 rating Nikola Jokic -95 rating Joel Embiid – 95 rating Kawhi Leonard – 95 rating Luka Doncic – 94 rating Damian Lillard – 94 rating James Harden – 94 rating Anthony Davis – 93 rating Jimmy Butler – 91 rating Kyrie Irving – 91 rating Jayson Tatum – 90 rating Devin Booker – 90 rating Chris Paul – 90 rating Zion Williamson – 89 rating Trae Young – 89 rating Bradley Beal – 89 rating Khris Middleton – 88 rating Rudy Gobert – 88 rating Donovan Mitchell – 88 rating Paul George – 88 rating Julius Randle – 87 rating Zach LaVine – 87 rating Klay Thompson – 87 rating Karl-Anthony Towns – 87 rating Clint Capela – 86 rating Shai Gilgeous-Alexander – 86 rating Jaylen Brown – 86 rating Deandre Ayton – 86 rating Domantas Sabonis – 86 rating Bam Adebayo – 86 rating Russell Westbrook – 86 rating Jrue Holiday – 85 rating Tobias Harris – 85 rating CJ McCollum – 85 rating Jamal Murray – 85 rating Ja Morant – 85 rating De’Aaron Fox – 85 rating Nikola Vucevic – 85 rating DeMar DeRozan – 85 rating LaMelo Ball – 84 rating Michael Porter – 84 rating John Collins – 84 rating Brandon Ingram – 84 rating Kristaps Porzingis – 84 rating Ben Simmons – 84 rating RJ Barrett – 83 rating Mike Conley – 83 rating Christian Wood – 83 rating Jonas Valanciunas – 83 rating Derrick Rose – 83 rating John Wall – 83 rating Jaren Jackson – 83 rating Gordon Hayward – 83 rating D’Angelo Russell – 83 rating Kemba Walker – 83 rating Kyle Lowry – 83 rating Pascal Siakam – 83 rating Darius Garland – 82 rating Mikal Bridges – 82 rating Lonzo Ball – 82 rating Jerami Grant – 82 rating Terry Rozier – 82 rating Dejounte Murray – 82 rating Collin Sexton – 82 rating Jarrett Allen – 82 rating Spencer Dinwiddie – 82 rating Malcolm Brogdon – 82 rating Caris LeVert – 82 rating TJ Warren – 82 rating Fred VanVleet – 82 rating Anthony Edwards – 81 rating Tyrese Haliburton – 81 rating Jusuf Nurkic – 81 Rating Cade Cunningham – 80 rating De’Andre Hunter – 80 rating Reggie Jackson – 80 rating Keldon Johnson – 80 rating Norman Powell – 80 rating Malik Beasley – 80 rating Joe Ingles – 80 rating Wendell Carter – 80 rating Draymond Green – 80 rating Bogdan Bogdanovic – 80 rating Mitchell Robinson – 80 rating Victor Oladipo – 80 rating Jonathan Isaac – 80 rating Andrew Wiggins – 80 rating Jalen Green – 79 rating Robert Williams – 79 rating Kyle Anderson – 79 rating Thaddeus Young – 79 rating Enes Kanter – 79 rating Mason Plumlee – 79 rating Joe Harris – 79 rating Donte DiVincenzo – 79 rating Chris Boucher – 79 rating Bobby Portis – 79 rating

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo sono quindi i migliori giocatori di NBA 2K22. Un altro fatto interessante è che i Brooklyn Nets sono l’unica squadra in NBA 2K22 con ben 3 giocatori in roster valutati più di 90. Un osso duro per tutte le altre compagini.

Leggi Anche

Mercato NBA, Dante Exum vicino a rifirmare con i Rockets

Mercato NBA, Aaron Gordon rinnova con i Denver Nuggets: i dettagli

Mercato NBA, Kenneth Faried si allena con i Los Angeles Lakers