NBA, Carmelo Anthony: “Finalmente giocherò con LeBron James”

Carmelo Anthony, nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers, si è concesso in una lunga intervista al New Yorker per promuovere il suo libro ”Where tomorrows aren’t promised: a memoir of survival and hope”. Tra le questioni affrontate, spicca senza dubbio quella riguardante LeBron James:

”Dopo tutte queste stagioni, finalmente siamo riusciti a farlo e a ritrovarci assieme nella stessa squadra. Parliamo da sempre di un’opportunità d come questa, ma i tempi non erano mai coincisi per questione di contratti, di condizioni, di squadre… Per questo, quando ci è capitata l’occasione, non c’è stato bisogno neanche di parlarne: avete bisogno di me o volete che faccia parte della squadra?



In questo caso ho compreso da subito quale fosse la volontà da parte dei Lakers. Mi sono reso conto che era il momento giusto, sia per me che per LeBron. Ci siamo seduti a parlare di basket (non succede molto spesso): io ero free agent e lui mi ha spiegato che a Los Angeles ci sono tutte le condizioni per provare a vincere. A quel punto non è servito altro per convincermi perché è evidente che questa è la nostra opportunità di provare a fare qualcosa di speciale in campo insieme.”