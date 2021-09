NBA, Jamal Crawford: “Voglio giocare per una contender”

Impegnato tra partite di esibizione in quel di Seattle e duri allenamenti, Jamal Crawford spera di ritrovare i parquet NBA nel corso della prossima stagione. Il 41enne si è concesso in un’intervista con il giornalista Landon Buford. Durante la conversazione ha parlato di vari argomenti, come il suo ritorno in campo, gli allenamenti con Kevin Durant e tanto altro:

”Voglio giocare per una contender, e non vedo più di cinque squadre che corrispondono a questo. La scorsa estate ho partecipato ad un allenamento con Kevin Durant. Era una serie al meglio delle sette partite, e quando mi tirava in testa era come se non mi vedesse grazie alle sue lunghe braccia. Se io potessi crescere come lui, oppure lui diventare 1.96, allora avremmo modi di giocare simili.

Secondo me i Brooklyn Nets, senza infortuni, sono i favoriti per arrivare fino in fondo. Ma i Lakers usciranno vincitori dall’ovest. [Parlando di Derrick Rose] Lo è, tra tutti quelli nati dopo di me lui è il mio giocatore preferito. Se non si fosse infortunato, non sarebbe così diverso dalle stelle attuali.”