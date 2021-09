Mercato NBA, Justin Robinson firma con i Milwaukee Bucks

Justin Robinson ha trovato una nuova sistemazione in NBA. Secondo quanto rivelato da Shams Charania, il giocatore si è accordato con i Milwaukee Bucks sulla base di un two-way contract. La franchigia campione in carica ha quindi occupato i due slot a roster con questa tipologia di contratto.

Robinson (Virginia Tech 2015-19) ha trascorso gran parte della scorsa stagione in G-League (5.5 punti, 3.4 rimbalzi e 5.9 assist a partita) con i Delaware Blue Coats. Il 23enne lo scorso fine stagione aveva firmato due contratti di 10 giorni con gli Oklahoma City Thunder, scendendo in campo in 9 occasioni per una media di 9.8 minuti ad allacciata di scarpa. I Bucks, ora, si concentreranno sull’ultimo invito da distribuire per il training camp. E poi sarà solo basketball.

The Milwaukee Bucks have agreed to a two-way contract with guard Justin Robinson, his agency @SIGSports tells @TheAthletic @Stadium. Robinson spent parts of the last two NBA seasons in Washington and Oklahoma City.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 12, 2021