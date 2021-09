NBA, Kristaps Porzingis: “Sono cresciuto cercando di emulare Carmelo Anthony”

In un mood un po’ nostalgico, Kristaps Porzingis ha reso omaggio all’uomo con cui ha trascorso le sue prime due stagioni in NBA esattamente a New York City. Stiamo ovviamente parlando di Carmelo Anthony. Secondo il lettone, Melo è stato molto più che un semplice compagno di squadra, ma una vera e propria fonte di ispirazione ancor prima di approdare nella lega a stelle e strisce. Queste le sue parole riprese da un post su Instagram pubblicato dallo stesso giocatore nella giornata di ieri:

“Ragazzi, sono cresciuto guardando Melo e cercando di emulare il suo stile. È pazzesco vedere che sono finito per giocare al fianco di uno dei miei idoli d’infanzia e che mi ha preso sotto la sua ala protettiva. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato fratello mio! Continua a fare quello che sai dentro e fuori dal campo. Torneremo ancora più forti in questa stagione!”

Il lettone sarà molto atteso in questa stagione, dopo le evidenti difficoltà dello scorso anno, specialmente nei Playoff NBA. Sarà curioso capire come lo utilizzerà in campo Jason Kidd. Dallas ha certamente bisogno di lui.

