Mercato NBA, i Clippers firmano Isaiah Hartenstein

Secondo Woj, i Los Angeles Clippers hanno firmato Isaiah Hartenstein. Il contratto sarà valido per tutta la durata del training camp in cui il giocatore dovrà convincere lo staff californiano ad offrirgli un accordo stagionale. Anche i Nets e Blazers hanno tentato di invitare il giocatore all’interno dei propri ritiri.

Hartenstein aveva rifiutato la sua player option da $ 1.8 milioni prima dell’inizio della free agency. Il giocatore era stata coinvolto all’interno dell’affare che ha portato McGee da Denver verso Cleveland. Poco utilizzato a Denver, Isaiah ha registrato una media di 8.3 punti, 6 rimbalzi, 2.5 assist e 1.2 stoppate in 17.9 minuti di permanenza sul parquet in 16 partite in Ohio.

I Clippers hanno attualmente 19 giocatori pronti per il training camp: 14 contratti sono garantiti, mentre altri 4 sono dei non garantiti (Harry Giles, George King e Moses Wright).

Free agent C Isaiah Hartenstein has agreed to a training camp deal with the Clippers, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 12, 2021

