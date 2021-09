Monta Ellis spera nel ritorno in NBA: “Datemi una chance”

Come sappiamo, Monta Ellis sta cercando in tutti i modi di fare rientro all’interno della NBA. Dopo la sua eclissi datata 2017 – ultima volta in cui è sceso in campo in un incontro ufficiale nella lega – la guardia ha tutto il desiderio di fare parte di una franchigia per ravvivare la sua carriera. Ellis, 36 anni il prossimo 26 ottobre, negli scorsi giorni si è allenato con Dallas Mavericks e Houston Rockets per cercare di convincere i texani ad inserirlo in roster. Queste le parole di Monta ai microfoni di Empire Sports Media:

“Il Monta Ellis del 2017 aveva un sacco di cose nella sua testa che hanno cominciato a intaccarlo anche nel fisico. È uno dei motivi per cui mi sono allontanato dal basket: non è che non fossi in grado di giocare, ma sentivo che la mia salute mentale doveva avere la precedenza, e la mia famiglia e i miei figli avevano bisogno di me. Io non ho mai avuto una figura paterna nella mia vita, tenere in equilibrio la paternità e la mia vita professionale era complicato.”

Monta Ellis vuole il ritorno in NBA

“Continuare in quella maniera non era di aiuto né per me né per la squadra, perciò andarmene è stata la decisione giusta. Ma ho continuato ad allenarmi quattro volte a settimana con un trainer di livello NBA e ora sto bene, sono concentrato e ho rimesso la mia vita a posto. Sono un paio di anni ormai che ci provo: chiedo solamente la possibilità di dimostrare che posso ancora dire la mia. Mi rendo conto che il modo in cui me ne sono andato abbia ridotto le mie possibilità, ma non ho pretese economiche. Non chiedo un contratto da 5 milioni, 10 milioni, neanche un milione. Voglio solo che mi sia data un’occhiata, poi sarà il mio gioco a parlare. Posso ricoprire qualsiasi ruolo mi sia richiesto: sento di avere ancora molto da dare, sono a posto sia di fisico che di testa. Penso di avere ancora 5 anni di pallacanestro dentro di me. Se poi non succederà, continuerò a essere un marito e un padre e a portare avanti il mio programma AAU. Mi va bene anche così. Ma tornare in campo è una sfida che voglio affrontare, se mi verrà data una chance”

