Gli Atlanta Hawks battono un colpo firmando Timothé Luwawu-Cabarrot, ex giocatore dei Nets: per lui contratto di un anno non garantito, con la possibilità di giocarsi un posto nel roster nel training camp di fine mese come scrive Chris Kirschner di The Athletic.

The Hawks have signed Timothe Luwawu-Cabarrot to a one-year, non-guaranteed deal, sources told @TheAthleticNBA. Luwawu-Cabarrot spent the past two seasons with the Brooklyn Nets. — Chris Kirschner (@ChrisKirschner) September 9, 2021

Scelto dai 76ers nel Draft NBA 2016, Timothé Luwawu-Cabarrot ha giocato per OKC e Bulls prima di accasarsi ai Brooklyn Nets, dove vi è rimasto nelle ultime due stagioni, giocando 58 partite e registrando una media di 6.4 punti, 1.2 assist e 2.2 rimbalzi dove, fino all’arrivo di Harden, è stato un ottimo elemento per le rotazioni degli uomini di Steve Nash.

Ora Timothé Luwawu-Cabarrot cerca fortuna ad Atlanta, reduce dalle finali della Eastern Conference della scorsa stagione, dove però dovrà guadagnarsi il posto fisso nel roster, posto ambito anche da Johnny Hamilton e AJ Lawson, dove entrambi hanno un contratto non garantito.

Leggi anche:

NBA, Chris Bosh: “Lasciai Toronto perché volevo vincere il titolo”

Mercato NBA, i Lakers annunciano ufficialmente DeAndre Jordan

NBA, rottura del tendine d’Achille per Edmond Sumner