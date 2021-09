NBA, rottura del tendine d’Achille per Edmond Sumner

Non parte certo benissimo la stagione degli Indiana Pacers i quali devono già fare i conti con gli infortuni. Secondo quanto riportato Shams Charania, infatti, la franchigia ha annunciato che Edmond Sumner ha riportato la rottura del tendine d’Achille durante un allenamento svoltosi nella giornata di oggi.

I Pacers avevano deciso di attivare la loro team option da 2.3 milioni di dollari prima dell’inizio del free agency per riconfermare il giocatore. Partito 24 volte in quintetto nelle sue 53 partite giocate la scorsa stagione con la canotta dei Pacers, Sumner ha viaggiato con una media di 7.5 punti (tirando con il 52.5% dal campo e 39.8% da 3 punti) e 1.8 rimbalzi a partita in 16.2 minuti di permanenza sul parquet.

Il giocatore dovrebbe chiaramente rimanere ai box per tutta l’annata sportiva 2021/2022.

Pacers‘ Edmond Sumner suffered a torn Achilles tendon during workout today. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2021

