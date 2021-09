Mercato NBA, i Lakers annunciano ufficialmente DeAndre Jordan

Come da programma, i Los Angeles Lakers hanno finalmente ufficializzato DeAndre Jordan. Il lungo, il quale negli scorsi giorni era stato scambiato da Brooklyn in direzione Detroit, si era ritrovato improvvisamente free agent dopo l’accordo di buyout con i Pistons. Il giocatore era sul taccuino del GM Pelinka, il quale ha approfittato dell’occasione per portarlo in California con un contratto (ovviamente) pari al minimo salariale.

Il 33enne ex All-Star ha viaggiato con una media di 7.5 punti, 7.5 rimbalzi e 1.1 stoppate con la canotta di Brooklyn durante la scorsa stagione, registrando un career high per quanto riguarda la percentuale di realizzazione dal campo, pari al 76.3%. Nelle prossime ore il giocatore dovrebbe rilasciare le sue prime dichiarazioni da neo-centro dei gialloviola.

OFFICIAL: That's our DJ pic.twitter.com/7iUFwcxHd5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 9, 2021

