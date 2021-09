Dopo le voci di un suo addio ai Los Angeles Lakers, ora la notizia è confermata: Marc Gasol non è più un gialloviola. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnawoski, infatti, i californiani hanno chiuso una trade con i Memphis Grizzlies che vede al centro proprio il catalano. I Lakers spediscono in Tennessee Marc Gasol, una scelta del secondo giro 2024 e cash consideration in cambio dei diritti draft di Wang Zhelin.

Con questa operazione i Lakers ‘risparmiano’ 10 milioni di dollari in Salary Cap, considerando anche la Luxury. Ora il catalano dovrebbe trovare un accordo con i Grizzlies per liberarsi e tornare in Spagna. Il sogno di Gasol, come anticipato più volte nelle scorse settimane, sarebbe quello di giocare al Barcellona insieme al fratello Pau, prima di dare l’addio definitivo al mondo della pallacanestro.

The Lakers have agreed to trade Marc Gasol, a 2024 second-round pick and cash to the Grizzlies for the draft rights to Wang Zhelin, sources tell ESPN. Deal saves Lakers $10M. Gasol and Grizzlies will work together on waiver and release to allow him to remain in Spain w/ family.

