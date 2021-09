I Portland Trail Blazers sono alla ricerca di nuovi elementi da aggiungere alla propria rosa: uno di questi sarà – almeno per ora – Patrick Patterson, che ha firmato un accordo con la franchigia per partecipare al training camp, come scrive Adrian Wojnarowski di ESPN.

Free agent F Patrick Patterson has agreed to a training camp deal with the Trail Blazers, sources tell ESPN. Patterson — an 11-year veteran — played the last two seasons with the Clippers. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 9, 2021

Patrick Patterson, veterano NBA con sulle spalle ben 11 stagioni, negli ultimi due anni ha vestito la maglia dei Clippers dove, in 38 partite, ha registrato una media di 5.2 punti, 0.8 assist e 2.0 rimbalzi, tirando con il 37.7% da tre punti. Alla notizia dell’accordo tra il giocatore e la società, i tifosi dei Trail Blazers hanno mostrato un cauto entusiasmo.

In questo training camp, che partirà alla fine di settembre, Patrick Patterson si giocherà il posto definitivo nel roster di Portland con Dennis Smith Jr. e Marquese Chriss, una sfida che potrebbe coinvolgere anche Michael Beasley – fresco di Summer League con i Trail Blazers – e James Ennis.

Uno di questi cinque giocatori andrà a sedersi in panchina per far riprendere fiato nel corso della stagione a Norman Powell, Robert Covington, Larry Nance Jr. e Tony Snell che andranno a comporre il quintetto titolare di Portland.

